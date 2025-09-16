Παναθηναϊκός: Ραγδαίες εξελίξεις, άμεσα ο αντί-Βιτόρια

Οnsports Τeam

Σε κατάσταση… συναγερμού βρίσκονται άπαντες στον Παναθηναϊκό, μετά το τέλος της συνεργασίας της ομάδας με τον Ρουί Βιτόρια με τους διοικούντες της ΠΑΕ να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου και τον Ολυμπιακό να περιμένει στη… γωνία.

Σε κατάσταση… συναγερμού βρίσκονται άπαντες στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, μιας και μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια άμεσος και πρωταρχικός στόχος της ομάδας, δεν είναι άλλος από την εύρεση του αντικαταστάτη του Πορτογάλου τεχνικού.

Ο Ρουί Βιτόρια «πλήρωσε» το… μάρμαρο των πολύ κακών εμφανίσεων με Λεβαδειακό και Κηφισιά με τους «πράσινους» από αυτά τα δύο ματς του πρωταθλήματος να παίρνουν μόλις έναν βαθμό και να υπολείπονται ήδη 8 βαθμούς από την κορυφή.

Η διοίκηση της ομάδας, για μία ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να προχωρήσει σε λύση της συνεργασίας με τον προπονητή της, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή.

Ο Παναθηναϊκός αύριο αντιμετωπίζει την Καλλιθέα για το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ την Κυριακή υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική και την νίκη να μοιάζει κάτι παραπάνω από… μονόδρομος από τη στιγμή που οι «πράσινοι» δε θέλουν να χάσουν τελείως την επαφή τους με τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Οι πληροφορίες θέλουν τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν αρχίσει το ψάξιμο του αντικαταστάτη του Βιτόρια εδώ και αρκετές ημέρες (και συγκεκριμένα μετά το 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο) και να έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές με τους υποψήφιους τεχνικούς. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για τεχνικό που θα προσδώσει στην ομάδα κύρος, ποιότητα και προσωπικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Ακόμα και η περίπτωση του να πάει ο Παναθηναϊκός σε μια μεταβατική… κατάσταση, μέχρι τη στιγμή που θα βρεθεί και θα ανακοινωθεί ο εκλεκτός. Πάντως οι άνθρωποι της ομάδας τονίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καθυστέρηση και δεν αποκλείεται οι εξελίξεις να είναι άμεσες. Ακόμα και μέσα στο επόμενο 48ώρο.

Πάντως, το πιο πιθανό σενάριο για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με την Καλλιθέα, είναι να βρίσκεται στον πάγκο του "τριφυλλιού" ο προπονητής της Κ19 Δημήτρης Κοροπούλης.