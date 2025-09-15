Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση της Θύρας 13 μετά το τέλος Βιτόρια

Onsports Team

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Στη μέρα της Μαρμότας που έχει καταντήσει η ζωή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, όπου κάποιοι έχουν πειστεί πλέον πως μπορούν να μας πιάνουν μαλάκες ξανά και ξανά, μάθαμε ότι φταίει ο Βιτόρια, όπως παλιότερα έφταιγε ο Ουζουνίδης, ο Δώνης, ο Γιοβάνοβιτς και πόσοι άλλοι. Αφού λοιπόν έδιωξαν τον προπονητή, σε άλλο ένα κακόγουστο φθινοπωρινό σόου απόδοσης ευθυνών, οι πεταμένοι κηφήνες θα συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο πάνω στο κουφάρι του Παναθηναϊκού μας.

Δε θα κουραστούμε ποτέ να λέμε πως ο πραγματικός υπαίτιος έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. 13 χρόνια ξεκάθαρης αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα. Δίπλα του, Παπαδημητρίου, Μπαλωμένου και Παναγιωτίδης - άχρηστοι και ανίκανοι τσάτσοι, όλοι ένας προς έναν - πληρώνονται αδρά σαν στελέχη της μεγαλύτερης ομάδας στην Ελλάδα, με κοινό παρονομαστή τους την αποτυχία. Φυσικά, όλοι υπό την ανοχή του Αλαφούζου.

Έχουν στερέψει πια τα λόγια και οι κατάρες, ρε κερατάδες.

Σε κάθε αγώνα, εντός ή εκτός, σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, όποιος παραμένει υγιής Παναθηναϊκός, όποιος δεν άφησε να γίνουν τα μυαλά του μαρμελάδα και θυμάται τη φυσική θέση του Τριφυλλιού, την κορυφή, οφείλει να φωνάζει ένα πράγμα μόνο:

ΑΛΑΦΟΥΖΟ ΠΟΥΛΟ!

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ!

Υ.Γ. Γελάμε με τα βαζελάκια που λένε για μεροκάματα, μια χαβούζα από ιντερνετικούς τενεκέδες και πουθενάδες, χούλιγκαν των πληκτρολογίων και τουρίστες της πραγματικότητας, που δεν ήσασταν ποτέ σε κανένα πέταλο, σε καμία πορεία, σε κανένα σπίτι απ’έξω. Ήσασταν και θα είστε μια πληγή στα σπλάχνα του Παναθηναϊκού.