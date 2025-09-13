ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια αλλά με Καμαρά κόντρα στον ΟΦΗ

Onsports Team

Η αποστολή της ομάδας της Θεσσαλονίκης για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ (Κυριακή 14/9, 21:30 – «Απόστολος Νικολαΐδης»), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Η τελευταία προπόνηση είχε ένα ευχάριστο κι ένα δυσάρεστο νέο για τον Ράζβαν Λουτσέσκο. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν συμμετείχε σε αυτή λόγω ίωσης και έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση στη Λεωφόρο. Το ίδιο ισχύει και για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ που έκανε ατομικό.

Αντίθετα, ο Μαντί Καμαρά προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και είναι «ετοιμοπόλεμος».

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.