Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 12 Σεπτεμβρίου 2025, 15:54
SUPER LEAGUE / Παναιτωλικός

Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη

Κάτοικος… Αγρινίου για λογαριασμό του Παναιτωλικού είναι από την Παρασκευή (12/09) ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.

Ο Έλληνας μέσος επιστρέφει στην Super League, έπειτα από την παρουσία του στην Γερμανία και την Χέρτα, αφού έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με τα «καναρίνια».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι από σήμερα μέλος της οικογένειας του Παναιτωλικού, δίνοντας συνέχεια στη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει στο ποδόσφαιρο, με 385 παρουσίες σε επίσημους αγώνες έως τώρα. Γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και αναδείχτηκε στον Εργοτέλη.

Μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδας, συμμετέχοντας σε 226 αγώνες εγχώριων και Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τη Nottingham Forest, στην Τουρκία με την Konyaspor και τα δύο τελευταία χρόνια στη Γερμανία με τη Hertha.

Αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 47 φορές με την Εθνική Ανδρών.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια δύο ετών και ο αριθμός της φανέλας του είναι το 41.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».



