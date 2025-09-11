Ομάδες

AEK: Πάει για «μπαμ» στο 90 των μεταγραφών με Ζοάο Μάριο - Deal για δανεισμό αποκαλύπτει ο Ρομάνο
Onsports Team 11 Σεπτεμβρίου 2025, 20:46
SUPER LEAGUE

AEK: Πάει για «μπαμ» στο 90 των μεταγραφών με Ζοάο Μάριο - Deal για δανεισμό αποκαλύπτει ο Ρομάνο

Η Ένωση βρίσκεται σε επαφές για τον έμπειρο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό που ανήκει στην Μπεσίκτας – Ο Φαμπρίσιο Ρομάνο αποκάλυψε συμφωνία για δανεισμό του 32χρονου!

 

Η συμφωνία πώλησης του Αντονί Μαρσιάλ, φέρνει προσπάθεια σημαντικής μεταγραφικής ενίσχυσης στην ΑΕΚ. Η Ένωση προσπαθεί να αποκτήσει τον Ζοάο Μάριο ο οποίος ανήκει στην Μπεσίκτας. Ο Πορτογάλος είναι 32 ετών και μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια στα άκρα της επίθεσης, αλλά και πίσω από τον επιθετικό.

Πρόκειται για ποιοτικότατο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει 56 συμμετοχές με την Εθνική Πορτογαλίας, κάτι που μαρτυρά την αξία του. Δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «αετούς» της Κωνσταντινούπολης ως το 2027 και ήδη έχει 8 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ στη σεζόν.

Η Ένωση είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Μπεσίκτας για να μπορέσει να φτάσει σε συμφωνία και να προχωρήσει σε μια σπουδαία μεταγραφή στο… 90 της μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο αυτό είναι θέμα χρόνου! Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τον δανεισμό του έμπειρου άσου και μένει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής. 



