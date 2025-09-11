Οριστικό: Στη Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Η SuperLeague ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο "Απόστολος Νικολαίδης".

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πάρθηκε η απόφαση και η SuperLeague ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο "Απόστολος Νικολαίδης". Οριστικά και αμετάκλητα.

Αναλυτικά:

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο "ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" (αντί για Ο.Α.Κ.Α.).