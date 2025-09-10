Ομάδες

Super League: Προς Λεωφόρο το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ
Onsports Team 10 Σεπτεμβρίου 2025, 22:11
SUPER LEAGUE

Το Ολυμπιακό Στάδιο αρνήθηκε τη διεξαγωγή της αναμέτρησης για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγείται στο «Απ. Νικολαϊδης».

Το Παγκρήτιο Στάδιο που θα είναι η έδρα του ΟΦΗ τη φετινή σεζόν, δεν είναι διαθέσιμο για την ερχόμενη αγωνιστική. Η αλλαγή χλοοτάπητα καθιστά αδύνατη διεξαγωγή του ματς ΟΦΗ – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League. Παράλληλα όμως, ούτε στο ΟΑΚΑ μπορεί να γίνει η αναμέτρηση.

Όπως ενημέρωσε το Ολυμπιακό Στάδιο, δεν μπορεί να δώσει σχετική άδεια καθώς είναι σε εξέλιξη έργα. Τα οποία δεν καθιστούν ασφαλή τη διεξαγωγή της αναμέτρησης εκεί.

Έτσι, το ματς που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 14/9 (21:30) οδηγείται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κάτι που είχε ξεκαθαριστεί κι από την ανακοίνωση της λίγκας. Έτσι οι κρητικοί με τους Θεσσαλονικείς, όλα δείχνουν πως θα αγωνιστούν στο «Απ. Νικολαϊδης».

 



