Άρης: Θλάση ο Δώνης, προπόνησε την ομάδα ο Χιμένεθ

Onsports Team

Πρόβλημα με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό, τη στιγμή που οι «κιτρινόμαυροι» γνωστοποίησαν δύο παραμονές στο τεχνικό επιτελείο.

Υπό τις οδηγίες του Μανόλο Χιμένεθ οι ποδοσφαιριστές του Αρη προπονήθηκαν στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (13/9, 20:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε ο Φρέντρικ Γένσεν καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Φινλανδίας, επεφύλασσε ένα δυσάρεστο νέο για τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και υπολογίζεται ότι θα μείνει περίπου δέκα μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Κάρλες Πέρεθ, από την πλευρά του, συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Αρης ενημέρωσε ότι στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας παραμένουν οι Νικηφόρος Μπελαγιάννης (προπονητής φυσικής κατάστασης/αποκατάστασης) και Κλεάνθης Ευσταθιάδης (αναλυτής), πέραν των συνεργατών που ήρθαν μαζί με τον Χιμένεθ.