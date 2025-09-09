Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης: Επίσημο το «διαζύγιο» με Ουζουνίδη
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 11:49
SUPER LEAGUE / Άρης

Άρης: Επίσημο το «διαζύγιο» με Ουζουνίδη

Παρελθόν και επίσημα από την τεχνική ηγεσία του Άρη αποτελεί ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

Ο Έλληνας τεχνικός ήταν γνωστό πως δεν θα συνεχίσει το… έργο του στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης, με τον Μανόλο Χιμένεθ να είναι έτοιμος να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας για τη συνέχεια της φετινής σεζόν.

Μάλιστα, την Τρίτη (09/09) η ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Εβρίτη κόουτς, με μία λιτή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νότιγχαμ Φόρεστ: Συμφωνία με Ποστέκογλου μετά το «διαζύγιο» με Νούνο Εσπίριτο Σάντο
6 λεπτά πριν Νότιγχαμ Φόρεστ: Συμφωνία με Ποστέκογλου μετά το «διαζύγιο» με Νούνο Εσπίριτο Σάντο
BET
Λιθουανία-Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket με ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ
54 λεπτά πριν Λιθουανία-Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket με ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ
EUROBASKET
EuroBasket 2025: Αυτοί σφυρίζουν τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Λιθουανία
2 ώρες πριν EuroBasket 2025: Αυτοί σφυρίζουν τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Λιθουανία
EUROBASKET
«Πρασινίζουν» τη «Riga Arena» οι Λιθουανοί
2 ώρες πριν «Πρασινίζουν» τη «Riga Arena» οι Λιθουανοί
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved