Άρης: Επίσημο το «διαζύγιο» με Ουζουνίδη

Οnsports Τeam

Παρελθόν και επίσημα από την τεχνική ηγεσία του Άρη αποτελεί ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

Ο Έλληνας τεχνικός ήταν γνωστό πως δεν θα συνεχίσει το… έργο του στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης, με τον Μανόλο Χιμένεθ να είναι έτοιμος να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας για τη συνέχεια της φετινής σεζόν.

Μάλιστα, την Τρίτη (09/09) η ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Εβρίτη κόουτς, με μία λιτή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια».