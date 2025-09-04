Ομάδες

Συμφώνησε με Άρη ο Χιμένεθ και έρχεται Ελλάδα
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 16:52
SUPER LEAGUE

Συμφώνησε με Άρη ο Χιμένεθ και έρχεται Ελλάδα

Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι έτοιμος για μία ακόμα επιστροφή στη χώρα μας, αφού συμφώνησε σε όλα με τον Άρη και αναμένεται να κάτσει στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. 

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη μετά την προφορική συμφωνία με τον Ισπανό, ο οποίος έρχεται άμεσα για υπογραφές. 

Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε πως υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία με τον Ισπανό και αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για τα τυπικά, αποτελώντας επιλογή Ρέγιες, ο οποίος έκρινε πως την δεδομένη χρονική στιγμή και με τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα ήταν η καλύτερη λύση. 

Τέλος, να σημειωθεί πως ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρίσκεται σε άδεια και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την λύση του συμβολαίου του.



