Συμφώνησε με Άρη ο Χιμένεθ και έρχεται Ελλάδα

Οnsports Τeam

Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι έτοιμος για μία ακόμα επιστροφή στη χώρα μας, αφού συμφώνησε σε όλα με τον Άρη και αναμένεται να κάτσει στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη μετά την προφορική συμφωνία με τον Ισπανό, ο οποίος έρχεται άμεσα για υπογραφές.

Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε πως υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία με τον Ισπανό και αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για τα τυπικά, αποτελώντας επιλογή Ρέγιες, ο οποίος έκρινε πως την δεδομένη χρονική στιγμή και με τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα ήταν η καλύτερη λύση.

Τέλος, να σημειωθεί πως ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρίσκεται σε άδεια και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την λύση του συμβολαίου του.