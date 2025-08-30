Super League, Άρης - Παναιτωλικός 0-2: Του… έκλεισε το «σπίτι» - Άγρια γιούχα για τους «κίτρινους»

Οnsports Τeam

Ήττα… σοκ 2-0 από τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» γνώρισε ο Άρης, με αποτέλεσμα οι οπαδοί των «κίτρινων» να ξεσπάσουν σε έντονες αποδοκιμασίες για παίκτες, διοίκηση και τεχνική ηγεσία.

Ο Παναιτωλικός του Γιάννη Πετράκη πέτυχε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με τρόπο εντυπωσιακό, επικρατώντας 2-0 του Άρη μέσα στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο άντεξε την πίεση των γηπεδούχων, η ομάδα του Αγρινίου «χτύπησε» στο δεύτερο μέρος με τον Αγκίρε στο 65’ και τον Άλεξιτς στο 87’, φτάνοντας σε ένα σπουδαίο «τρίποντο» που φέρνει τους Θεσσαλονικείς – και ειδικά τον Μαρίνο Ουζουνίδη – σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Κάρλες Πέρεθ. Ο Ισπανός εξτρέμ, που είχε απειλήσει νωρίς με ένα καλό σουτ στο 9’, αποχώρησε τραυματίας κρατώντας το γόνατό του, με τον Μορουτσάν να περνά στη θέση του.

Ο Άρης, φανερά επηρεασμένος, δεν βρήκε ρυθμό μετά την αποχώρηση του Πέρεθ, με τον Παναιτωλικό να χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Ο Μιχάλακ εκμεταλλεύτηκε λάθος του Φρίντεκ, μπήκε στην περιοχή και σούταρε δυνατά, όμως ο Μάικιτς έδιωξε δύσκολα. Από την άλλη, οι προσπάθειες του Γένσεν και του Μορουτσάν για τους «κίτρινους» δεν ανησύχησαν τον Τσάβες.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ουζουνίδης επιχείρησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, χωρίς όμως ουσία. Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν συμπαγείς και εκμεταλλεύτηκαν το κενό στην άμυνα του Άρη. Στο 65’, μετά από υπέροχη κάθετη πάσα του Σιέλη, ο Αγκίρε βγήκε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε και τον Μάικιτς και από πλάγια θέση πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.

Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει αλλά φάνηκε να βρίσκεται σε σύγχυση, με σπασμωδικές και άνευρες επιθέσεις, θυμίζοντας σε πολλά τα παιχνίδια με την Αράζ που τον οδήγησαν στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε στο 87’. Ο Μιχάλακ έκανε ωραία κούρσα από αριστερά, πάσαρε στον Άλεξιτς, ο οποίος με εξαιρετική ατομική ενέργεια νίκησε τον Άλβαρο και πλάσαρε πάνω από τον Μάικιτς για το 2-0.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του Χρήστου Βεργέτη, οι έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Άρη προς παίκτες, τεχνικό τιμ αλλά και τη διοίκηση και προσωπικά τον Θόδωρο Καρυπίδη αποτύπωσαν την έκταση της απογοήτευσης.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Γκαρσία, Μίχαλακ, Μανρίκ, Μιγκέλ Λουίς, Κόγιτς, Στάγιτς.

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Φαμπιάνο, Πέρεθ (29’ Μορουτσάν, 69’ Καντεβέρε), Άλβαρο, Ράτσιτς (56’ Μισεουί), Μορόν, Τεχέρο, Γένσεν, Μόντσου, Φρίντεκ (69’ Μεντίλ), Ντιαντί (46’ Γιαννιώτας).

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία (77’ Στάγιτς), Αποστολόπουλος (77’ Μάτσαν), Κόγιτς, Μιγκέλ Λουίς (86’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστέμπαν (90’ Μπελεβώνης), Μανρίκ, Αγκίρε (86’ Άλεξιτς).