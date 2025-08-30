Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League, Άρης - Παναιτωλικός: Το 2Χ2 και η πρώτη νίκη - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Onsports Team 30 Αυγούστου 2025, 11:46
SUPER LEAGUE / Άρης / Παναιτωλικός

Super League, Άρης - Παναιτωλικός: Το 2Χ2 και η πρώτη νίκη - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Κρίσιμη «μάχη» στο «Κλ. Βικελίδης», όπου ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό.

Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα των Θεσσαλονικέων για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη προέρχεται από τη νίκη επί του Βόλου και θέλουν να κάνουν το 2Χ2, ενώ οι Αγρινιώτες καλούνται να βγάλουν αντίδραση από την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο.

Αυτή είναι η δωδέκατη αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Άρη και στις τελευταίες επτά υπάρχουν πέντε νίκες των «κίτρινων» και δύο λευκές ισοπαλίες.

Η τελευταία και μοναδική φορά που ο Παναιτωλικός κατάφερε να επικρατήσει ήταν στις 15 Δεκεμβρίου 2018 με 2-1. Δεν έχει σκοράρει, όμως στις πέντε από τις επτά τελευταίες του επισκέψεις στην έδρα του Άρη και συνολικά τα γκολ του είναι πέντε, με τα δύο από αυτά στη νίκη του Δεκεμβρίου του 2018.

Οι τρεις ισοπαλίες που υπάρχουν μεταξύ τους για το πρωτάθλημα είναι χωρίς γκολ, ενώ υπάρχει ακόμη μια για το Κύπελλο Ελλάδος στις 6 Μαρτίου 2024.

Η σέντρα στην αναμέτρηση Άρης - Παναιτωλικός έχει οριστεί για το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) στις 21:00 και τηλεοπτικά ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή
27 λεπτά πριν Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή
SUPER LEAGUE
Super League, Άρης - Παναιτωλικός: Το 2Χ2 και η πρώτη νίκη - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
1 ώρα πριν Super League, Άρης - Παναιτωλικός: Το 2Χ2 και η πρώτη νίκη - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/08) - Με Κύπρος-Ελλάδα και Βόλος-Ολυμπιακός
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/08) - Με Κύπρος-Ελλάδα και Βόλος-Ολυμπιακός
SUPER LEAGUE
Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Η αντίδραση και το απόλυτο - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
3 ώρες πριν Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Η αντίδραση και το απόλυτο - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved