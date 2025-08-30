Super League, Άρης - Παναιτωλικός: Το 2Χ2 και η πρώτη νίκη - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Onsports Team

Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα των Θεσσαλονικέων για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη προέρχεται από τη νίκη επί του Βόλου και θέλουν να κάνουν το 2Χ2, ενώ οι Αγρινιώτες καλούνται να βγάλουν αντίδραση από την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο.

Αυτή είναι η δωδέκατη αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Άρη και στις τελευταίες επτά υπάρχουν πέντε νίκες των «κίτρινων» και δύο λευκές ισοπαλίες.

Η τελευταία και μοναδική φορά που ο Παναιτωλικός κατάφερε να επικρατήσει ήταν στις 15 Δεκεμβρίου 2018 με 2-1. Δεν έχει σκοράρει, όμως στις πέντε από τις επτά τελευταίες του επισκέψεις στην έδρα του Άρη και συνολικά τα γκολ του είναι πέντε, με τα δύο από αυτά στη νίκη του Δεκεμβρίου του 2018.

Οι τρεις ισοπαλίες που υπάρχουν μεταξύ τους για το πρωτάθλημα είναι χωρίς γκολ, ενώ υπάρχει ακόμη μια για το Κύπελλο Ελλάδος στις 6 Μαρτίου 2024.

Η σέντρα στην αναμέτρηση Άρης - Παναιτωλικός έχει οριστεί για το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) στις 21:00 και τηλεοπτικά ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.