Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τα χρήματα που θα πάρουν οι πράσινοι
Οnsports Τeam 28 Αυγούστου 2025, 12:08
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τα χρήματα που θα πάρουν οι πράσινοι

Πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας εμφανίζεται ο Φώτης Ιωαννίδης καθώς προέκυψε προφορική συμφωνία της πορτογαλικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό, το βράδυ της Τετάρτης (27/08).

Νέα δεδομένα προέκυψαν στην προσπάθεια των «Λιονταριών» της Πορτογαλίας για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού, μια και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το βράδυ της Τετάρτης (27/08) οι Ίβηρες επέστρεψαν με μία πρόταση που ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν ανένδοτοι στις επαφές που είχαν με τους Πρωταθλητές Πορτογαλίας και η τακτική τους έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (27/08) η Σπόρτινγκ κατέθεσε πρόταση 25.000.000 ευρώ για την απόκτηση του Έλληνα φορ, με το «τριφύλλι» να κρατά και 25% ποσοστό μεταπώλησης.

Μάλιστα, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ακολουθήσει και η απαραίτητη ανταλλαγή εγγράφων, ούτως ώστε η προφορική συμφωνία των δύο πλευρών να… πάρει επίσημη «μορφή» και σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποια ανατροπή, τότε ο παίκτης θα αναχωρήσει το Σαββατοκύριακο για την Πορτογαλία, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Βέβαια, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για την αντικατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη μ’ έναν ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας, όπως έγινε και στην περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια μετά την αποχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη, ενώ η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί μεγάλη «ανάσα» για τον ελληνικό σύλλογο, ελέω του Financial Fair Play της UEFA.



