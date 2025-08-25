Ομάδες

Άρης: Συμφωνία με Γαλανόπουλο για τα επόμενα δύο χρόνια
Onsports Team 25 Αυγούστου 2025, 19:36
SUPER LEAGUE

Άρης: Συμφωνία με Γαλανόπουλο για τα επόμενα δύο χρόνια

Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τον Κώστα Γαλανόπουλο για τα επόμενα 2 χρόνια και ο διεθνής χαφ αναμένεται τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. 

Παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Κώστας Γαλανόπουλος.

Ο διεθνής πρώην παίκτης της ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη κι αναμένεται τις επόμενες μέρες (πιθανότατα την Τρίτη 26/8) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Ο Γαλανόπουλος αποτελούσε μεγάλο στόχο των «κίτρινων» από την αρχή του καλοκαιριού, όταν και έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ και τις τελευταίες μέρες κατάφεραν να βρουν δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του παίκτη.

Ο 27χρονος διεθνής χαφ επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από έξι μήνες και τον ΑΠΟΕΛ όπου αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια.



