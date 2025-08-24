Super League Βαθμολογία: Χαμογέλασαν στην πρεμιέρα Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος
Δύο εντός έδρας νίκες (Ολυμπιακός και Άρης) και μία εκτός (Ατρόμητος) στην πρώτη μέρα του 67ου πρωταθλήματος – Αποτελέσματα, βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.
Έξι γκολ σε τρία ματς, τρεις ομάδες να χαμογελούν και άλλες τόσες που αναγκάστηκαν να αρχίσουν τη Super League 2025-26 με ήττα. Αυτό συνέβη στην πρώτη μέρα του πρωταθλήματος.
Ο Ολυμπιακός χαμογέλασε στο τέλος με τα τέρματα των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις, επικρατώντας 2-0 του Asteras Aktor. Ο Άρης με «δράστες» Άλβαρο και Φαμπιάνο επικράτησε με το ίδιο σκορ του Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης». Στο τελευταίο ματς της ημέρας, ο Ατρόμητος έφυγε με «διπλό» από το Αγρίνιο, επικρατώντας κι αυτός 2-0 του Παναιτωλικού (Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα).
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα δύο ματς της Κυριακής, όπου ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους ΑΕΚ (εντός με Πανσερραϊκό) και ΠΑΟΚ (εντός με ΑΕΛ).
SUPER LEAGUE – 1η αγωνιστική
Σάββατο 23 Αυγούστου
Άρης – Βόλος 2-0
Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
Κυριακή 24 Αυγούστου
20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1
21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novasports Prime
Δευτέρα 25 Αυγούστου
19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά Novasports 2
(Αναβλλήθηκε το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΡΗΣ 3 (1 αγ.)
-. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 (1 αγ.)
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 (1 αγ.)
4. Α.Ε.Κ. 0
-. Α.Ε.Λ. 0
-. ΚΗΦΙΣΙΑ 0
-. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
-. Ο.Φ.Η. 0
-. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0
-. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0
-. Π.Α.Ο.Κ. 0
12. ASTERAS AKTOR 0 (1 αγ.)
-. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0 (1 αγ.)
-. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 (1 αγ.)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
Σάββατο 30 Αυγούστου
19:00 Βόλος – Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
21:00 Άρης – Παναιτωλικός
21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά
Κυριακή 31 Αυγούστου
20:00 ΑΕΚ – Asteras Aktor
21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
