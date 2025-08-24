Super League Βαθμολογία: Χαμογέλασαν στην πρεμιέρα Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος

Onsports Team

Δύο εντός έδρας νίκες (Ολυμπιακός και Άρης) και μία εκτός (Ατρόμητος) στην πρώτη μέρα του 67ου πρωταθλήματος – Αποτελέσματα, βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Έξι γκολ σε τρία ματς, τρεις ομάδες να χαμογελούν και άλλες τόσες που αναγκάστηκαν να αρχίσουν τη Super League 2025-26 με ήττα. Αυτό συνέβη στην πρώτη μέρα του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός χαμογέλασε στο τέλος με τα τέρματα των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις, επικρατώντας 2-0 του Asteras Aktor. Ο Άρης με «δράστες» Άλβαρο και Φαμπιάνο επικράτησε με το ίδιο σκορ του Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης». Στο τελευταίο ματς της ημέρας, ο Ατρόμητος έφυγε με «διπλό» από το Αγρίνιο, επικρατώντας κι αυτός 2-0 του Παναιτωλικού (Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα).

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα δύο ματς της Κυριακής, όπου ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους ΑΕΚ (εντός με Πανσερραϊκό) και ΠΑΟΚ (εντός με ΑΕΛ).

SUPER LEAGUE – 1η αγωνιστική

Σάββατο 23 Αυγούστου

Άρης – Βόλος 2-0

Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novasports Prime

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά Novasports 2

(Αναβλλήθηκε το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΡΗΣ 3 (1 αγ.)

-. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 (1 αγ.)

-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 (1 αγ.)

4. Α.Ε.Κ. 0

-. Α.Ε.Λ. 0

-. ΚΗΦΙΣΙΑ 0

-. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0

-. Ο.Φ.Η. 0

-. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0

-. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0

-. Π.Α.Ο.Κ. 0

12. ASTERAS AKTOR 0 (1 αγ.)

-. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0 (1 αγ.)

-. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 (1 αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Σάββατο 30 Αυγούστου

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

21:00 Άρης – Παναιτωλικός

21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ – Asteras Aktor

21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

