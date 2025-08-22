Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης – Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του
Onsports Team 22 Αυγούστου 2025, 01:19
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης – Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του

Η σπουδαία κίνηση του ΠΑΟΚ με την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη από την 1η Ιανουαρίου, θα γίνει κι επίσημη αρχές της ερχόμενης εβδομάδας με τον ποδοσφαιριστή να έρχεται στην Ελλάδα.

Η μεγάλη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, είναι γεγονός. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής, θα φορά τη φανέλα του «δικέφαλου» από την 1η Ιανουαρίου. Μέχρι τότε θα είναι στους Τσέχους όπως συμφωνήθηκε.

Ο 22χρονος αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 25/8. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το τυπικό κομμάτι του deal, με τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές των συμβολαίων.

Η συμφωνία έφτασε στα 12.000.000 ευρώ, ποσό που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στους Τσέχους για την απόκτηση του Ζαφείρη. Κάνοντας τον νεαρό την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του.

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ιστιοπλοΐα: Κοντά σε μετάλλια οι Έλληνες στο Παγκόσμιο Techno 293 και 293 plus
1 ώρα πριν Ιστιοπλοΐα: Κοντά σε μετάλλια οι Έλληνες στο Παγκόσμιο Techno 293 και 293 plus
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης – Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης – Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του
EUROPA LEAGUE
Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ
3 ώρες πριν Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ
EUROPA LEAGUE
Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
3 ώρες πριν Πότε είναι οι ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved