Novibet και ΠΑΕ Άρης συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2030

Οnsports Τeam

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας (2023–2025), η Novibet παραμένει Μεγάλος Χορηγός του Άρη, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα τον «Θεό του Πολέμου», σε κάθε βήμα της πορείας του. Η νέα, πολυετής συμφωνία αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Novibet για βιώσιμες επενδύσεις στον ελληνικό αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια, ενισχύοντας ιστορικούς συλλόγους που αποτελούν ζωντανό κομμάτι των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Novibet έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές δράσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Άρης, όπως η στήριξη σε κοινωνικά προγράμματα, καμπάνιες υπεύθυνου στοιχηματισμού και δράσεις που είχαν στο επίκεντρο τους φιλάθλους και τις νέες γενιές. Η συνέχεια αυτής της συνεργασίας θα συνοδευτεί από ένα ολοκληρωμένο πλάνο μελλοντικών πρωτοβουλιών, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, που θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τον δεσμό του συλλόγου με την κοινωνία και θα αναδείξει τις αξίες του αθλητισμού.

Η Ειρήνη Καρυπίδη, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ανανεώνουμε τη χορηγική μας συνεργασία με τη Novibet μέχρι το 2030. Η Novibet αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και η συνεργασία μας τα πρώτα δύο χρόνια ήταν καθ’ όλα πετυχημένη. Στόχος μας τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω μαζί τις δράσεις μας, ώστε να αφήσουμε όχι μόνο το αθλητικό, αλλά και το κοινωνικό-φιλανθρωπικό μας στίγμα».

Ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό του Άρη, ενός ιστορικού συλλόγου που εκπροσωπεί με αυθεντικότητα και πάθος το ελληνικό ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Η πολυετής ανανέωση της συνεργασίας μας επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Novibet να στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με συλλόγους και φιλάθλους, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της Novibet να επενδύει σε συνέργειες που προάγουν τον αθλητισμό, τις αξίες του και τη δυναμική των ιστορικών συλλόγων στη χώρα μας, αλλά και το εξωτερικό. Με την υποστήριξη της Novibet, ο Άρης συνεχίζει την πορεία του με στόχο να γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία του, παραμένοντας σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά.