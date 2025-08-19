Ομάδες

Στέλνει Σάντσεθ στον Παναθηναϊκό και η «A Bola»
Οnsports Τeam 19 Αυγούστου 2025, 14:36
SUPER LEAGUE

Στέλνει Σάντσεθ στον Παναθηναϊκό και η «A Bola»

Μια ανάσα από το να φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμάν, Ρενάτο Σάντσες, σύμφωνα με την «A Bola».

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την πραγματοποίηση μιας σπουδαίας μεταγραφής, αφού ύστερα από το ρεπορτάζ του «Diario de Transferencias», ήρθε και αυτό της «A Bola» για να φουντώσει ακόμα περισσότερο τη φημολογούμενη επικείμενη κίνηση. 

Η πορτογαλική εφημερίδα φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της ρεπορτάζ που αναφέρει ότι ο Ρενάτο Σάντσες είναι πολύ κοντά στο να δουλέψει ξανά με τον προπονητή που τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα της Μπενφίκα και με τον οποίο απόλαυσε την καλύτερη περίοδο της ζωής του αναφέρεται χαρακτηριστικά ενώ τονίζει επίσης πως η Παρί Σεν Ζερμέν και ο ελληνικός σύλλογος οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, που εκτός απροόπτου, θα στείλει τον Ρενάτο στην Αθήνα. 



