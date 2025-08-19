Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Περίπλοκη η περίπτωση του Ταμπόρδα»
Οnsports Τeam 19 Αυγούστου 2025, 12:00
SUPER LEAGUE

«Περίπλοκη η περίπτωση του Ταμπόρδα»

Δημοσίευμα στην Αργεντινή αναλύει την περίπτωση της μεταγραφής του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντας ως δύσκολη την ενδεχόμενη μεταγραφή του.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως είναι ένας από τους μεγάλους μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού, αλλά η περίπτωσή του δε μοιάζει να είναι απλή.

Απεναντίας η ενδεχόμενη μεταγραφή του στο «τριφύλλι» μοιάζει να είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη αν πιστέψουμε το σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας ar.depases.com στην Αργεντινή.

Ο Ταμπόρδα ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, αλλά αγωνίζεται δανεικός στην Πλατένσε, με το ντιλ να έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο.

Στην Αργεντινή έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος και η Πλατένσε δεν θα ήθελε να χάσει έναν παίκτη, που έχει εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της. Και για να γίνει η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει αφενός να συναινέσει η Πλατένσε στη διακοπή του δανεισμού του, κι αφετέρου να τα βρει η ελληνική ομάδα με την Μπόκα Τζούνιορς.

Αν και τονίζεται ότι ο Ταμπόρδα θα μπορούσε να λάμψει στην Ευρώπη, καθώς είναι μεγάλη η δυνατότητά του να προσαρμόζεται, ενώ είναι δεδομένη η ποιότητά του, παραμένει δύσκολο να φύγει τώρα από την Αργεντινή και την Πλατένσε.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
"Έδεσε" τον Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός
30 λεπτά πριν "Έδεσε" τον Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για Ταλίς - Στα 7.000.000 ευρώ το deal
39 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για Ταλίς - Στα 7.000.000 ευρώ το deal
SUPER LEAGUE
«Περίπλοκη η περίπτωση του Ταμπόρδα»
1 ώρα πριν «Περίπλοκη η περίπτωση του Ταμπόρδα»
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/08) - Με Κύπελλο Ελλάδας και Champions League
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/08) - Με Κύπελλο Ελλάδας και Champions League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved