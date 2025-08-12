Στα 5 εκατομμύρια «έκλεισε» το deal για Μαξίμοβιτς

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με πληροφορίες Παναθηναϊκός και Σαμπάμπ Αλ Αχλί ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Σέρβου μέσου.

Το παιχνίδι της Πέμπτης, μεταξύ της Σαχτάρ και του Παναθηναϊκού αναμένεται να είναι το τελευταίο του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Σαμπάμπ Αλ Αχλί και ο Σέρβος παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την ομάδα του «τριφυλλιού» να βάζει στα ταμεία της 5 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως γίνεται αντιληπτό ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Μαξίμοβιτς, με το κενό του να πρέπει να καλυφθεί άμεσα.