Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ο Μαξίμοβιτς μετακομίζει σε ομάδα του Ντουμπάι, σύμφωνα με τους Σέρβους
INTIME SPORTS
Onsports Team 11 Αυγούστου 2025, 19:09
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ο Μαξίμοβιτς μετακομίζει σε ομάδα του Ντουμπάι, σύμφωνα με τους Σέρβους

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί του Ντουμπάι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σερβία.

Η σερβική ιστοσελίδα Sportklub αναφέρει ότι η ομάδα των ΗΑΕ ικανοποίησε οικονομικά το «τριφύλλι», με το οποίο ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2027.

Μολονότι η Οβιέδο είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον, ο Μαξίμοβιτς οδεύει στο Ντουμπάι, για να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Πάουλο Σόουζα.

Ο Σέρβος πρόλαβε να παίξει φέτος σε τρεις αγώνες, ενώ πέρσι μέτρησε 46 συμμετοχές, έχοντας 4 γκολ και 4 ασίστ με τους «πράσινους».

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Μεταγραφές: Η Καλαμάτα επισημοποίησε τη σπουδαία κίνηση με τον Μπρούνο Γκάμα
9 λεπτά πριν Μεταγραφές: Η Καλαμάτα επισημοποίησε τη σπουδαία κίνηση με τον Μπρούνο Γκάμα
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ο Μαξίμοβιτς μετακομίζει σε ομάδα του Ντουμπάι, σύμφωνα με τους Σέρβους
58 λεπτά πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ο Μαξίμοβιτς μετακομίζει σε ομάδα του Ντουμπάι, σύμφωνα με τους Σέρβους
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η απάντηση της ΠΑΕ για το χρονοδιάγραμμα της Νέας Τούμπας και το «απειλητικό email»
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Η απάντηση της ΠΑΕ για το χρονοδιάγραμμα της Νέας Τούμπας και το «απειλητικό email»
SUPER LEAGUE
Τζούριτσιτς: «Όσα γίνονται στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά στον κόσμο»
3 ώρες πριν Τζούριτσιτς: «Όσα γίνονται στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά στον κόσμο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved