Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ο Μαξίμοβιτς μετακομίζει σε ομάδα του Ντουμπάι, σύμφωνα με τους Σέρβους
Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί του Ντουμπάι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σερβία.
Η σερβική ιστοσελίδα Sportklub αναφέρει ότι η ομάδα των ΗΑΕ ικανοποίησε οικονομικά το «τριφύλλι», με το οποίο ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2027.
Μολονότι η Οβιέδο είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον, ο Μαξίμοβιτς οδεύει στο Ντουμπάι, για να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Πάουλο Σόουζα.
Ο Σέρβος πρόλαβε να παίξει φέτος σε τρεις αγώνες, ενώ πέρσι μέτρησε 46 συμμετοχές, έχοντας 4 γκολ και 4 ασίστ με τους «πράσινους».
Nemanja Maksimović bio je u planovima Veljka Paunovića, ali je onda stigao "poziv koji je promenio sve":— Sport Klub (@sportklub) August 11, 2025
Maksa ide na Istok, saznaje Sport klub: https://t.co/XMgGtQbXlo#maksimovic #oviedo #panathinaikos #paofc #nemanjamaksimovic pic.twitter.com/pMMeBb7zjE