AEK: Το συγκλονιστικό σημείωμα του Κώστα Χαρδαβέλλα που κοσμεί το μουσείο της Ένωσης
Onsports Team 09 Αυγούστου 2025, 19:24
SUPER LEAGUE

Έκθεμα στο μουσείο ιστορίας της ΑΕΚ, το ιδιόγραφο σημείωμα του Κώστα Χαρδαβέλλα, το οποίο έγραψε στην εντατική που νοσηλευόταν πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Μια συγκινητική αποκάλυψη έκανε η ΑΕΚ και αφορά ένα έκθεμα στο μουσείο ιστορίας της Ένωσης. Πρόκειται για ένα απ’ τα νέα εκθέματα και είναι το συγκλονιστικό ιδόγραφο σημείωμα που συνέταξε ο Κώστας Χαρδαβέλλας. Ο αείμνηστος δημοσιογράφος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Ένωσης.

Έγραψε το σημείωμα στην εντατική όπου νοσηλευόταν, λίγο καιρό πριν αφήσει την τελευταία του πνοή τον Δεκέμβριο του 2024.

Το σημείωμα αναφέρει:

«Πόσο θ’ αντέξω

Πότε θα βγάλω τη μάσκα

Πόσο θα κάτσω στην εντατική

Ζω για σένα ΑΕΚάρα μου και θα

κρατηθώ στη ζωή μέχρι να πάρεις τα

επόμενα 20 πρωταθλήματα».

 



