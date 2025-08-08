Ολυμπιακός – Αλ Τααβούν 2-1: Ξανά νικητής με εξαιρετικούς Πνευμονίδη και Στρεφέτσα

Onsports Team

Δείγμα θετικό σε ένα ακόμη ματς για τον Ολυμπιακό, με σκόρερ τον εξαιρετικό και πάλι Πνευμονίδη, αλλά και τον νεοφερμένο Στρεφέτσα.

Το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, έδωσε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι και βγήκαν και πάλι νικητές, επικρατώντας αυτή τη φορά της Αλ Τααβούν με 2-1. Αυτό που ξεχώρισε για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν τα νιάτα και ο νεοφερμένος Στρεφέτσα.

Ο Πνευμονίδης ήταν ξανά εξαιρετικός και αυτός που άνοιξε το σκορ για τους πρωταθλητές. Ο Βραζιλιάνος απ’ την άλλη, πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του Πειραιά και πρώτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 10’. Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από δεξιά, με τον Πνευμονίδη να κάνει την προβολή από κοντά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Το δεύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων» ήρθε στο 47’. Ο Λιατσικούρας συνεργάστηκε με τον Πνευμονίδη και από κοντά ο Στρεφέτσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0!

Οι Σαουδάραβες μείωσαν το σκορ με κοντινό πλασέ του Μαρτίνες στο 51’, κάνοντας το 2-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας (63’ Μασούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (63’ Ντάνι Γκαρθία), Γιαζίτσι.

ΑΛ-ΤΑΑΒΟΥΝ (Πέρικλες Σαμούτσα): Ατία, Αλ Αχμάντ, Αλ Κουβαϊκίμπι, Αλ Μαουντιουί, Αλ Μουφαρίτζ, Αλ Νασέρ, Τζιρότο, Μπάροου, Μαζάρι, Μαρτίνεζ (70′ Φαζρ), Ρίβας.