Ολυμπιακός: «Πάντα έχεις μια θέση στο Λιμάνι της καρδιάς μας» - Το «αντίο» Μαρινάκη στον Φορτούνη

Ο μέχρι πρότινος αρχηγός του Ολυμπιακού αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη.

Ο ιδιοκτήτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ με μήνυμα που δημοσιεύθηκε στα social media του συλλόγου είπε το δικό του «αντίο» στον Φορτούνη.

«Μετά από πολλά χρόνια με νίκες, χαρές, ευρωπαϊκές νύχτες μεγαλείου, θριάμβους και τίτλους αλλά και δοκιμασίες ήρθε η ώρα να αποχαιρετίσουμε τον Κώστα Φορτούνη, έναν ποδοσφαιριστή που έγραψε με το ταλέντο του χρυσές σελίδες στο βιβλίο της Θρυλικής μας Ιστορίας, με αποκορύφωμα την υπέρτατη στιγμή να σηκώσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο έχοντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής της τελευταίας δεκαετίας ήρθε στον Ολυμπιακό από μικρό παιδί και αποχωρεί αρχηγός, επιτυχημένος ποδοσφαιριστής και εξαιρετικός οικογενειάρχης.

Ο Ολυμπιακός έκανε κάθε προσπάθεια και κάθε αναγκαία υπέρβαση για να μείνει ο Κώστας όμως πήρε μια άλλη απόφαση και όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, που είναι και δική του δεύτερη οικογένεια, σέβεται αυτή την επαγγελματική επιλογή του. Και κανείς από την οικογένεια του Ολυμπιακού δεν πρέπει να πικραίνει αυτό το προσωρινό αντίο. Μόνο καλά λόγια.

Κώστα, σε ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις και σου ευχόμαστε επιτυχίες, υγεία και όλα τα καλά στο νέο σου ποδοσφαιρικό ταξίδι.

Και όσο μακρινές και να είναι οι θάλασσες που επέλεξες να ξέρεις ότι πάντα έχεις μια θέση στο Λιμάνι της καρδιάς μας.

Βαγγέλης Μαρινάκης

ΠΑΕ Ολυμπιακός»

After many years of victories, joys, glorious European nights, triumphs, and titles, but also hardships, the time has come to say farewell to Kostas Fortounis, a footballer who wrote golden pages in the book of our Legendary History with his talent, culminating in the ultimate… pic.twitter.com/mZ2q0gGwvi