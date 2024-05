Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Έκπληξη με Αποστολόπουλο, βασικός ο Αραούχο | Οι ενδεκάδες του ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε ένα ντέρμπι που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του πρωταθλήματος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει παρατάξει τους «ερυθρόλευκους» με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, συν μια έκπληξη που ακούει στο όνομα: Απόστολος Αποστολόπουλος.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Αποστολόπουλος, Τσικίνιο, Έσε, Όρτα, Ποντένσε, Φορτούνης, Ελ Κααμπί, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μαρτίνς, Ελ Αραμπί, Βέζο, Καμπράλ, Κίνι, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Άμπι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! ?⚪️#Olympiacos #OLYAEK #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/YB57d5iHF8