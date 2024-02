Ολυμπιακός: Με τη… βούλα νέος προπονητής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»

Η εποχή Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε και με τη… βούλα στον Πειραιά.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 62χρονου τεχνικού, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο ήταν στον πάγκο της Σεβίλλης. Με την ομάδα της Ανδαλουσίας, μάλιστα, βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον περασμένο Αύγουστο, για τον τελικό του UEFA Super Cup.

Ο Μεντιλίμπαρ είναι από το Σάββατο (10/2) στην Ελλάδα και μάλιστα παρακολούθησε από κοντά το Ολυμπιακός – ΟΦΗ, ενώ αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο πρώτο ματς με τη Φερεντσβάρος, για τα playoffs του Europa Conference League.

?⚪️?? Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ! / We welcome our new Head Coach: José Luis Mendilibar!#Olympiacos #Welcome #Coach #Mendilibar #Spain #Greece #Piraeus pic.twitter.com/Oj1UGFrVlD