Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Νέλσον Άμπι – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»

Ο 20χρονος Άγγλος αμυντικός έρχεται από τη Ρέντινγκ, στην οποία ανήκε από το 2020 και τη φετινή σεζόν ήταν βασικός, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε ορισμένα ματς της League 1.

Το συμβόλαιο του Άμπι ολοκληρωνόταν το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Ολυμπιακό να έρχεται σε συμφωνία με τη Ρέντινγκ για να το αποκτήσει από τώρα. Στην ομάδα του Πειραιά ευελπιστούν ότι ο νεαρός Άγγλος θα εξελιχθεί σε... λίρα εκατό, καθώς τον συνοδεύουν πολύ καλές συστάσεις.

?⚪️ @NelsonAbbey03’ first day as an Olympiacos player! ? pic.twitter.com/F3o3HRoVX5