Βόλος: Ενίσχυση με Γιάννη Μπουζούκη

Onsports Team

Την απόκτηση του αριστεροπόδαρου μεσοεπιθετικού, ανακοίνωσε η ομάδα της Μαγνησίας.

Στην ομάδα του Βόλου θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Γιάννης Μπουζούκης. Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου μέσου Γιάννη Μπουζούκη.

Ο Γιάννης Μπουζούκης αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας δύο χρόνων.

Ο Γιάννης Μπουζούκης, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των ΟΦΗ και Παναθηναϊκού.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιάννη Μπουζούκη στην οικογένεια της».