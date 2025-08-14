Βόλος: Ενίσχυση με Γιάννη Μπουζούκη
Την απόκτηση του αριστεροπόδαρου μεσοεπιθετικού, ανακοίνωσε η ομάδα της Μαγνησίας.
Στην ομάδα του Βόλου θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Γιάννης Μπουζούκης. Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου μέσου Γιάννη Μπουζούκη.
Ο Γιάννης Μπουζούκης αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας δύο χρόνων.
Ο Γιάννης Μπουζούκης, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των ΟΦΗ και Παναθηναϊκού.
Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιάννη Μπουζούκη στην οικογένεια της».