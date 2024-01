Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κίνηση για Ράντονιτς - Τελειώνει ο Μπιέλ | Πιέζει για Κάρμο και Ερνάντες

Δυναμικά συνεχίζει να κινείται ο Ολυμπιακός στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, μια και οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να έχουν επαφές με «στόχους», θέλοντας να ενισχύσουν το ρόστερ ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες νέα ονόματα κυριαρχούν στην επικαιρότητα των Πειραιωτών.

Ένας εξ αυτών είναι ο Νεμάνια Ράντονιτς, ο οποίος εμφανίζεται κοντά στην αποχώρησή του από την Τορίνο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιταλός δημοσιογράφος που θεωρείται εξπέρ στις μεταγραφές, ο Σέρβος διεθνής είναι στη λίστα των Πειραιωτών.

«Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Νεμάνια Ράντονιτς, ως ένας από τους στόχους για τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Οι επαφές έχουν γίνει, καθώς ο Ράντονιτς μπορεί να φύγει από την Τορίνο, ενώ στις αρχές του μήνα υπήρχε το ενδιαφέρον της Μόντσα και της Μαγιόρκα», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media.

?⚪️?? Excl: Olympiacos have added Nemanja Radonjić to their list as one of the targets for the final days of transfer window.



Discussions took place as Radonjić can leave Torino after attracting interest from Monza and Mallorca earlier this month. pic.twitter.com/45ddr1qq3w