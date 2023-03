Παναθηναϊκός: Εξελίξεις με Μπερνάρ - «Θέλει να επιστρέψει ο παίκτης»

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, μια και απέκτησε τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό. Μάλιστα, λίγους μήνες αργότερα, ο Λατίνος έχει καταφέρει να δείξει το ταλέντο του, αποτελώντας ένα από τα βασικά «γρανάζια» στη… μηχανή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που οδηγεί την κούρσα του φετινού πρωταθλήματος.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχουν «φουντώσει» τα σενάρια για το μέλλον του, μια και δημοσιεύματα τον θέλουν να αποχωρεί από τους «πράσινους». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με άρθρα στην Βραζιλία, η Ατλέτικο Μινέιρο επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στην ομάδα.

Όπως σημειώνει ο Ρικάρντο Αλενκάρ, δημοσιογράφος στην «χώρα της σάμπα», οι ιθύνοντες του Μπέλο Οριζόντε, έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Μπερνάρ και δεν αποκλείεται να δρομολογηθούν ραγδαίες εξελίξεις στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Μάλιστα, όπως τονίζεται, ο Βραζιλιάνος μέσος του Παναθηναϊκού θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του και την Ατλέτικο Μινέιρο, διευκολύνοντας τα πράγματα για το deal και το θέμα έγκειται στο διοικητικό συμβούλιο και το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου.

O atacante Bernard tem um carinho muito grande pelo @Atletico e deseja muito retornar ao clube para jogar na Arena MRV mas dificilmente isso acontecerá esse ano. Já no ano que vem as chances aumentam bastante e dependeria apenas da diretoria e do treinador dar o aval porquê o… pic.twitter.com/RJEwu1ldtY