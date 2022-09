Super League: Ισοψηφία ανάμεσα σε Αϊτόρ και Μπιέλ για τον παίκτη του μήνα!

Onsports Team

Player Of The Month περιμέναμε, αλλά προέκυψαν Players. Κι αυτό γιατί η ψηφοφορία των φιλάθλων δεν ανέδειξε έναν νικητή. Ο Πεπ Μπιέλ του Ολυμπιακού και ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα του Παναθηναϊκού, συγκέντρωσαν ακριβώς το ίδιο ποσοστό! Αυτόματα μοιράζονται την κορυφή για τον μήνα Σεπτέμβρη.

Είναι κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από τη στιγμή που θεσπίστηκε αυτός ο τρόπος ανάδειξης του κορυφαίου παίκτη του μήνα, σύμφωνα με τη γνώμη των φιλάθλων. Αμφότεροι οι παίκτες των αιωνίων συγκέντρωσαν από 28,94%. Με το εντυπωσιακό να είναι πως η ισοψηφία προέκυψε μετά από χιλιάδες συμμετέχοντες στην ψηφοφορία.

Η σχετική ανακοίνωση της Super League:

«Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Player of the Month του Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή χιλιάδων φιλάθλων, με τον Πεπ Μπιέλ του Ολυμπιακού και τον Αϊτόρ του Παναθηναϊκού να συγκεντρώνουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό ψήφων (ποσοστό 28,94% ο καθένας), γεγονός που σημειώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των ψηφοφοριών Player of the Month ή Best Goal της Super League!

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Player Of The Month για τον μήνα Σεπτέμβριο:

1/ Π. Μπιέλ-Αϊτόρ 28,94%

3/ Ν. Μαντσίνι 27,08%

4/ Α. Διαμαντής 7,04%

5/ Ο. Πινέδα 4,54%

6/ Κ. Νάρει 2,80%

7/ Ο. Οζέγκοβιτς 0,66%».