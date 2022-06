ΠΑΟΚ: Το top 10 των γκολ του «Δικεφάλου» - Από τον Κούρτιτς στον Τσόλακ (video)

Intime.gr

Onsports Team

Ο ΠΑΟΚ ζητάει από τον κόσμο να ψηφίσει το καλύτερο γκολ της σεζόν.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «10 πανέμορφα γκολ, εννιά σκόρερ, ένα βραβείο. To paokfc.gr και το PAOK FC Official App παρέα με το Regency Casino ψάχνουν το Best Goal της σεζόν 2021-22. Εσείς θα κρίνετε τον τελικό νικητή.

Ο ΠΑΟΚ του Ράζβαν Λουτσέσκου σκόραρε 85 φορές στα 59 παιχνίδια που έδωσε μέσα στην περασμένη αγωνιστική περίοδο. Εμείς καθίσαμε και κάναμε μία πρώτη διαλογή, επιλέγοντας τα 10 κορυφαία. Τώρα είναι η δική σας σειρά να βρείτε το νικητή του βραβείου.

Ο Γιάσμιν Κούρτιτς , ο πρώτος σκόρερ του Δικεφάλου τη σεζόν 2021-22, είναι ο μόνος με δύο υποψηφιότητες στην τελική 10άδα. Ο Σλοβένος θα διεκδικήσει το βραβείο τόσο με το υπέροχο γκολ-φάουλ στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, όσο και με το απίθανο σουτ στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Υποψήφιος θα είναι κι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με την υποδειγματική αντεπίθεση που τελείωσε ιδανικά στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κοπεγχάγη. Δεν θα μπορούσε να λείπει κι ο Τσούμπα Άκπομ με το δυνατό, αλλά και τεχνικό σουτ, κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδας.

Στην κουβέντα μπαίνει κι ο Ζόαν Σάστρε. Ο Ισπανός δεξιός οπισθοφύλακας βρήκε δύο φορές δίχτυα τη φετινή σεζόν. Η δεύτερη ήταν στο ντέρμπι της Τούμπας με τον Παναθηναϊκό, όπου χάρισε τη νίκη στο Δικέφαλο με πανέμορφο σουτ από μεγάλη απόσταση.

Στις υποψηφιότητες και το πανέμορφο γκολ του Αλεξάντρου Μιτρίτσα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, ενώ μάχη θα δώσουν και τα δύο εκτός έδρας ευρωπαϊκά γκολ των Ντόουγκλας Αουγκούστο και Ομάρ Ελ Καντουρί κόντρα σε Γάνδη και Μαρσέιγ αντίστοιχα.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια είναι ο μόνος από τους διεκδικητές που έχει κατακτήσει το βραβείο στο παρελθόν. Ο Leader θέλει να επαναλάβει την επιτυχία της σεζόν 2018-19 και το γκολ του κόντρα στη Μίντιλαντ του δίνει πιθανότητες.

Τέλος, στη λίστα βρίσκεται και το γκολ του Τσόλακ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» που χάρισε στον ΠΑΟΚ το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ένα γκολ που μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό σε εκτέλεση αλλά είναι αποτέλεσμα μίας εξαιρετικής ομαδικής προσπάθειας. Δείτε το βίντεο του PAOK TV με όλα τα υποψήφια γκολ και επιλέξτε το αγαπημένο σας».