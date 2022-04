Παναθηναϊκός: Η βράβευση Χουάνκαρ για την γκολάρα και η ευχή για καλό φινάλε (video)

Onsports Team

Η συλλογή ατομικών διακρίσεων για τους παίκτες του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού συνεχίζεται.

Μετά τον Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος κέρδισε τρία βραβεία την Παρασκευή (29/4) και συγκεκριμένα αυτό του καλύτερου γκολ (Best Goal) της 26ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου και του καλύτερου παίκτη («Player of The Month») για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, το Σάββατο (30/4) παρέλαβε το βραβείο του κι ο Χουάνκαρ για το καλύτερο γκολ της 3ης αγωνιστικής των play off και 2ης των play out.

Ο 32χρονος Ισπανός μπακ, που πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ με απευθείας γυριστό σουτ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (κάνοντας το 2-0), παρέλαβε το έπαθλο απ’ τον συμπαίκτη του Αϊτόρ και το χάρηκε σαν μικρό παιδί, καθώς όπως είπε, ήταν το πρώτο που κέρδισε στην καριέρα του.

«Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι με ψήφισαν. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με αυτό το βραβείο, γιατί είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι στη ζωή μου. Ευχαριστώ ξανά. Εύχομαι τα καλύτερα για τον σύλλογό μας, για τους συμπαίκτες μου κι ελπίζω να έχουμε ένα καλό φινάλε στη σεζόν».

Ο Χουάνκαρ μάλιστα, ανέβασε το σχετικό βίντεο της Super League στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μαζί με ένα χαμογελαστό emoji για να δεχθεί το σχετικό πείραγμα από τον συμπαίκτη του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος του έγραψε «να κλείνεις τα μάτια σου πιο συχνά όταν σουτάρεις».