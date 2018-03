«Ο ρόλος του ποδοσφαίρου στην οικοδόμηση της ειρήνης και την επίλυση των συγκρούσεων»

Richard Giulianotti, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Loughborough, ΗΒ

«Η πηγή του μεταποικιακού μέλλοντος της Αφρικής; Περί νεολαίας, ποδοσφαίρου και μια ηθική πολιτική από την Ποδοσφαρική Ακαδημία Right to Dream, Γκάνα»

“The Fount of Africa’s Postcolonial Futures? On Youth, Football and a Moral Politics of Future-Making out of the Right to Dream Academy, Ghana”

Darragh McGee, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Μπαθ, ΗΒ

«Κινητικότητα ομοφυλόφιλων εντός και μεταξύ ποδοσφαρικών χώρων»

Deniz Aktan, Υποψήφιος Διδάκτωρ κοινωνικολογίας, Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου

Συντονιστής: Daren Graves, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης, Κολλέγιο Σίμονς, ΗΠΑ

14:45 Στρογγυλή τράπεζα για τους πρόσφυγες

Πέτρος Κόκκαλης, Αντιδήμαρχος Πειραιά, Διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομάδας Ελπίδα

Burkal Efe Sakızlıoğlu, Πρόεδρος, Σύλλογος για τα Δικαιώματα των Φιλάθλων Τουρκίας

Mark Doidge, Football Supporters Europe, Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Μπραίτον

Metin Davudovic, Σύλλογος για τα Δικαιώματα των Φιλάθλων Τουρκίας, Συντονιστής στην Ακαδημία Hastings United

Συντονιστής: Amanda Lucia Munoz de Toro Alimonda, Συντονίστρια στο Advocates Abroad που προσφέρει δωρέαν νομική αρωγή σε πρόσφυγες στην Ευρώπη.

Οι συνεδρίες θα συνεχιστούν και την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα κλείσει το συνέδριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει ιδιαίτερες ομιλίες, μεταξύ άλλων και από τον Λιλιάν Τουράμ. Έναν παγκόσμιας κλάσης πρώην παίκτη, ο οποίος θα δώσει το παρών, δίπλα στον δικό μας Κριστιάν Καρεμπέ, αλλά και τον Αντώνη Νικοπολίδη.

Αναλυτικά η ατζέντα της αυριανής (Τετάρτη) δεύτερης ημέρας του συνεδρίου στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με τις ομιλίες και την θεματολογία των συζητήσεων:

09:00 Πάνελ 3: Διεθνικό fandom («κοινωνικό δίκτυο»)

«Αγαπώ τον Μέσι και το μπλουζάκι μου γράφει: O Μέσι με αγαπάει» Tamar Rapoport, Επίτιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, Ισραήλ και Πανεπιστήμιο Κολούμπια

«Το fandom στην εργασία: Το Στάδιο Salt Lake, οι Ενώσεις Φιλάθλων και περιπτώσεις οργανωμένου fandom στη σύγχρονη Καλκούτα»

Rohan Sengupta, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Κέντρο Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών, Καλκούτα, Ινδία

«Διεύρυνση συνόρων, διεύρυνση φιλονικιών: η επανεξέταση του διακρατικού fandom μέσα από τους φιλάθλους ποδοσφαίρου της τουρκικής διασποράς»

John McManus, Μεταδιδακτορικός Επιστήμονας, Βρετανικό Ινστιτούτο Άγκυρας, Τουρκία

«Ταυτότητες και κουλτούρες διακρατικών φιλάθλων ποδοσφαίρου στη Ζιμπάμπουε: Παγκοσμιοποίηση, παγκοσμιο-τοπικοποίηση, ιδιοποίηση και υβριδισμός»

Manase Kudzai Chiweshe, Καθηγητής: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Chinhoyi, Χαράρε, Ζιμμπάμπουε

Συντονιστής: Stephen Ortega, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία/Διαχείριση Αρχείων, Κολλέγιο Σίμονς, ΗΠΑ

10:45 Πάνελ 4: Εκπατρισθέντες και μετανάστευση

«Βραζιλιάνοι εκπατρισθέντες ποδοσφαιριστές: Περνώντας και Υπερβαίνοντας Σύνορα»

Carmen Rial, Καθηγητής Ανθρωπολογίας, Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Santa Catarina, Βραζιλία

«Μεξινοαμερικανοί futboleros στο Μεξικό: Περνώντας και Υπερβαίνοντας Σύνορα»

Romeo Guzman, Επίκουρος Καθηγητής στην Αμερικάνικη και κρατική ιστορία των ΗΠΑ, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Φρέσνο, ΗΠΑ

«Κινητικότητα/μη κινητικότητα στο ποδόσφαιρο: προοπτική της Δυτικής Αφρικής»

Christian Ungruhe, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο του Ώρχους, Δανία

Συντονιστής: Stephen Ortega, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία/Διαχείριση Αρχείων, Κολλέγιο Σίμονς, ΗΠΑ

12:30 Στρογγυλή τράπεζα παικτών

Temryss Maclean Lane, Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜΑ) στο αντικείμενο American Indian Studies, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες. Πρώην παίκτρια της Ajax America Women και της Balinge, στη Σουηδία.

Christian Karembeu Στρατηγικός Σύμβουλος στον Ολυμπιακό ΣΦΠ. Έπαιξε επαγγελματικά από το 1990-2006 σε διάφορες ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός ενώ το 1998 έπαιξε στην Γαλλική Εθνική Ομάδα που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αντώνης Νικοπολίδης, Προπονητής της Εθνικής Ελπίδων Ελλάδος, πρώην τερματοφύλακας Ολυμπιακού και Εθνικής ομάδας της Ελλάδας.

Lilian Thuram, Πρώην παίκτης της Γαλλικής Εθνικής ομάδας, της Μπαρτσελόνα και της Γιουβέντους και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Επικεφαλής του Ιδρύματος Lilian Thuram: Eκπαίδευση κατά του ρατσισμού

Συντονιστής: Leanne Doherty Mason, Κοσμήτορας Τεχνών κι Επιστημών, Κολλέγιο Σίμονς, συγγραφέας του Level Playing Field for All: Female Leadership and Athletics

Συντονιστές συνεδρίου:

Sven Beckert, Καθηγητής Ιστορίας Laird Bell, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ΗΠΑ

Stephen Ortega, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία/Διαχείριση Αρχείων, Κολλέγιο Σίμονς, ΗΠΑ

Yağmur Nuhrat, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, Τουρκία

Daren Graves, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης, Κολλέγιο Σίμονς, ΗΠΑ, ΗΠΑ.