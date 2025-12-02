Super League 2: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής - Πότε θα γίνει το ντέρμπι Πανιώνιος - Μαρκό

Onsports Team

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League 2 για τον Βόρειο και τον Νότιο όμιλο.

Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μάχη» του Πανιωνίου με τη Μαρκό, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στα υψηλά… πατώματα της βαθμολογίας του Νοτίου ομίλου και να παραμένουν στο… κατόπι της Καλαμάτας. Το αθηναϊκό ντέρμπι θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής (07/12) στις 14:00 στη Νέα Σμύρνη.

Μία μέρα νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12) θα διεξαχθεί το παιχνίδι της πρωτοπόρου Καλαμάτας με τον Ολυμπιακό Β’, ενώ την ίδια μέρα θα λάβουν χώρα οι «έξοδοι» της Νίκης Βόλου και της Αναγέννησης Καρδίτσας, απέναντι σε ΠΑΣ Γιάννινα και Καμπανιακό, αντίστοιχα για τον Βόρειο όμιλο.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League 2:

Βόρειος όμιλος (Α')

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

14:00 Δημ. Στ. Περιστερίου: Αστέρας AKTOR B' - ΠΑΟΚ Β' (athletiko.gr)

15:00 Ζωσιμάδες: ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου (sportal.gr)

15:00 Καμπανιακού: Καμπανιακός - Αν. Καρδίτσας (sportal.gr)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

13:00 Μακεδονικού: Μακεδονικός - Καβάλα (sportal.gr)

15:00 Χρυσούπολης: Νέστος Χρυσούπολης - Ηρακλής (sportal.gr)

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

1. Ηρακλής 28

2. Νίκη Βόλου 27

3. Αν. Καρδίτσας 27

4. Αστέρας AKTOR Β' 26

5. ΠΑΟΚ Β' 14

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 11

8. Καμπανιακός 9

9. ΠΑΣ Γιάννινα 8

10. Μακεδονικός 5

Νότιος όμιλος (Β')

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

14:00 Δημ. Στ. Παραλίας: Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β' (Action 24 / athletiko.gr)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

14:00 Πανιωνίου: Πανιώνιος - Μαρκό (Action 24 / athletiko.gr)

15:00 Γρ. Λαμπράκης: Athens Kallithea - Χανιά (sportal.gr)

15:00 Δημ. Στ. Ψαχνών: Αιγάλεω - Ηλιούπολη (sportal.gr)

15:00 ΔΑΚ Άργους: Παναργειακός - Ελλάς Σύρου (sportal.gr)

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

1. Καλαμάτα 32

2. Πανιώνιος 27 (11 αγ.)

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 17

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β' 14 (10 αγ.)

7. Αιγάλεω 11 (11 αγ.)

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4