Super League 2: Εύκολα η Καλαμάτα, πήρε το τοπικό ντέρμπι η Καβάλα

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των δύο ομίλων της κατηγορίας, όπου διεξάγεται η 12η αγωνιστική.

Στον Α’ όμιλο της Super League 2 για τη 12η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. Οι γηπεδούχοι είχαν αριθμητικό μειονέκτημα από το 37’, αλλά το γκολ του Μπαλντέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Στο ντέρμπι της ανατολικής Μακεδονίας, η Καβάλα επικράτησε του Νέστου Χρυσούπολης. Ο Σιφναίος με πέναλτι στο 57’ έκρινε την αναμέτρηση.



SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης 1-0

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

14:00 Αστέρας Τρίπολης Β’ – Μακεδονικός

15:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Καμπανιακός

15:00 Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΟΤ Ηρακλής 11 27

2. Νίκη Βόλου 11 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 11 26

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11 23

5. ΠΑΟΚ Β’ 12 14

6. Καβάλα 12 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 12 11

8. ΠΑΣ Γιάννινα 12 8

9. Καμπανιακός 11 8

10. Μακεδονικός 11 5

Στον Β’ όμιλο η Καλαμάτα συνέχισε την πορεία της με νέα νίκη, αυτή τη φορά επί της Ηλιούπολης εκτός έδρας. Οι Μεσσήνιοι επικράτησαν 3-0. Ο Παμλίδης με πέναλτι στο 25’ άνοιξε το σκορ, ο ίδιος παίκτης στο 34’ έκανε το 0-2, για να έρθει ο Μάντζης στο 85’ να κάνει το τελικό 0-3.

Τα Χανιά με γκολ του Κουτεντάκη στο 39’ επικράτησαν 1-0 του Ολυμπιακού Β’. Τόσο οι Κρητικοί όσο και οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες λόγω των αποβολών των Ιωαννίδη και Γκοτζαμανίδη.

Η Μαρκό έκανε… περίπατο απέναντι στο Αιγάλεω, επικρατώντας 3-0. Τα γρήγορα γκολ των Οικονομίδη (4’), Μίλερ (35’) και Κυριακίδη (45’) «κλείδωσαν» από νωρίς το αποτέλεσμα.

SUPER LEAGUE 2- Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ηλιούπολη – Καλαμάτα ΠΣ 0-3

Χανιά – Ολυμπιακός Β’ 1-0

ΓΣ Μαρκό – Αιγάλεω ΑΟ 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

13:00 Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea FC

15:00 Παναργειακός – Πανιώνιος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 12 32

2. Πανιώνιος 10 24

3. ΓΣ Μαρκό 12 22

4. Athens Kallithea FC 11 17

5. Ολυμπιακός Β’ 10 14

6. Ελλάς Σύρου 11 13

7. Αιγάλεω 11 11

8. Χανιά 12 9

9. Ηλιούπολη 12 7

10. Παναργειακός 11 4