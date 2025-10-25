Ομάδες

Super League 2: Ισόπαλο το ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου
Onsports Team 25 Οκτωβρίου 2025, 18:07
SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Ισόπαλο το ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου

Το ματς κορυφής στο «Καυτανζόγλειο» έληξε 0-0, με τους Βολιώτες να μένουν από νωρίς με 10 παίκτες – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η 7η αγωνιστική του Α’ ομίλου στη Super League 2, έφερε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Νίκη Βόλου. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες στο «Καυτανζόγλειο» χωρίς τέρματα (0-0). Αποτέλεσμα που περισσότερο ικανοποίησε τους φιλοξενούμενους.

Το ματς είχε ένταση και κάποιες καλές φάσεις. Για πάνω από μία ώρα αγώνα ο «γηραιός» είχε αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω αποβολής του Σιούτα. Όμως ο Γκαραβέλης έμοιαζε ανίκητος κι έτσι η Νίκη πήρε το βαθμό.

SUPER LEAGUE 2- Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 7η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

15:00 Μακεδονικός – Καμπανιακός

15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 17 -7αγ.

2. Νίκη Βόλου 16 -7αγ.

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16 -7αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14 -7αγ.

5. Νέστος Χρυσούπολης 7

6. Μακεδονικός 5

7. Καβάλα 5 -7αγ.

8. ΠΑΟΚ Β’ 4

9. ΠΑΣ Γιάννινα 4 -7αγ.

10. Καμπανιακός 4

 



