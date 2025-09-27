Super League 2: Ανατροπή και νίκη για τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη
Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν 3-1 του Παναργειακού και ανέβηκαν στην κορυφή του Β’ ομίλου.
Η 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2, άρχισε με τον Πανιώνιο να βάζει… τρεις βαθμούς στο σακούλι του. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-1 του Παναργειακού και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Άργους προηγήθηκε με τον Αμπουμπακάρ στο 7’. Ο Παπαγεωργίου στο 10’ ισοφάρισε για τους Νεοσμυρνιώτες. Ο Μωραϊτης στο 47’ έκανε το 2-1, με τον Μπελμόντ στο 90’ να διαμορφώνει το τελικό 3-1.
Super League 2 – Β’ Όμιλος – 3η αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
15:00 Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου
16:00 Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
17:00 Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη
17:00 Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Αγώνες – Βαθμοί)
1. Πανιώνιος 3 - 7
2. Καλαμάτα ΠΣ 2 - 6
3. Ολυμπιακός Β’ 2 - 4
4. Athens Kallithea FC 2 - 3
5. ΓΣ Μαρκό 2 - 3
6. Παναργειακός 3 - 2
7. Χανιά 2 - 1
8. Ελλάς Σύρου 2 - 1
9. Αιγάλεω 2 - 1
10. Ηλιούπολη 2 - 1