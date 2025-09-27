Super League 2: Ανατροπή και νίκη για τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη

Onsports Team

Η 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2, άρχισε με τον Πανιώνιο να βάζει… τρεις βαθμούς στο σακούλι του. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-1 του Παναργειακού και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Άργους προηγήθηκε με τον Αμπουμπακάρ στο 7’. Ο Παπαγεωργίου στο 10’ ισοφάρισε για τους Νεοσμυρνιώτες. Ο Μωραϊτης στο 47’ έκανε το 2-1, με τον Μπελμόντ στο 90’ να διαμορφώνει το τελικό 3-1.

Super League 2 – Β’ Όμιλος – 3η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

15:00 Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου

16:00 Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

17:00 Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη

17:00 Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Αγώνες – Βαθμοί)

1. Πανιώνιος 3 - 7

2. Καλαμάτα ΠΣ 2 - 6

3. Ολυμπιακός Β’ 2 - 4

4. Athens Kallithea FC 2 - 3

5. ΓΣ Μαρκό 2 - 3

6. Παναργειακός 3 - 2

7. Χανιά 2 - 1

8. Ελλάς Σύρου 2 - 1

9. Αιγάλεω 2 - 1

10. Ηλιούπολη 2 - 1