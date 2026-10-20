Αυτός είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας

Παρελθόν αποτελεί εδώ και μερικές εβδομάδες από τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας ο Βιντσέντσο Μοντέλα.

Ο 52χρονος Ιταλός τεχνικός αποχωρεί έπειτα από τρία χρόνια στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με την απόφαση να έρχεται μετά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα και τις προβληματικές εμφανίσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Νέος προπονητής της Εθνικής Τουρκίας είναι ο Σεργκέν Γιαλτσίν, ο οποίος έχει έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση της τουρκικής ομοσπονδίας και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Γιαλτσίν την περασμένη σεζόν προπονούσε τη Μπεσίκτας.