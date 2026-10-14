Σαχτάρ - ΑΕΚ: Το μήνυμα του Ηλιόπουλου και το «είναι τρελός ο πρόεδρος» των παικτών της Κ19! (video)

Η Κ19 της ΑΕΚ πανηγύρισε μια ιστορική νίκη στο Λονδίνο, επικρατώντας 2-1 της Σαχτάρ για τη 2η αγωνιστική του Youth League. Με αυτό τον τρόπο πέτυχε το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση, στη δεύτερη συμμετοχή της.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τους ποδοσφαιριστές του Περικλή Παπαπαναγή, στέλνοντάς τους το δικό του μήνυμα για τη σπουδαία επιτυχία.

Ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης» θυμήθηκε όσα είχε πει στους νεαρούς παίκτες κατά την επίσκεψή του στα Σπάτα, τονίζοντας τη σημασία της νοοτροπίας και της πίστης στον στόχο. «Όταν ήρθα και σας είδα στα Σπάτα, σας είπα ότι πρέπει να μπαίνετε στο γήπεδο σαν μονομάχοι! Έχω πει τέσσερις μαγικές λέξεις, να τις θυμάστε για όλη σας τη σταδιοδρομία! Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, αυτό πρέπει να το πιστέψεις για να γίνει! Είστε μάγκες, συγχαρητήρια, ελάτε πίσω με υψηλό ψυχικό σθένος και ψηλά το κεφάλι, για τις επόμενες κατακτήσεις!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Η επικοινωνία ολοκληρώθηκε μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με τους ποδοσφαιριστές της Κ19 της ΑΕΚ να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια και να φωνάζουν ρυθμικά «είναι τρελός ο πρόεδρος».

Δείτε το σχετικό βίντεο: