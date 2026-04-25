Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Οι επιλογές Κόντη στους Κρητικούς - Με Σενγκέλια στα δεξιά
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 19:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Οι επιλογές Κόντη στους Κρητικούς - Με Σενγκέλια στα δεξιά

Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τη «μάχη» στο Πανθεσσαλικό και τα πρόσωπα που ξεκινούν βασικοί.

Ο Λεβάν Σενγκέλια τοποθετείται στη δεξιά πλευρά για τον ΟΦΗ, με τον Ταξιάρχη Φούντα να παίρνει θέση στην επιθετική γραμμή, σύμφωνα με τις επιλογές του Χρήστου Κόντη για τον τελικό.

Οι Κρητικοί βρίσκονται για δεύτερη διαδοχική φορά σε τελικό Κυπέλλου, ταξιδεύοντας στον Βόλο με τη στήριξη περισσότερων από 8.000 φιλάθλων τους.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Χριστογεώργος, ενώ την τριάδα στην άμυνα αποτελούν οι Πούγγουρας, Κρίζμανιτς και Κωστούλας.

Λόγω της απουσίας του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο Σενγκέλια καλύπτει το δεξί άκρο, με τον Αθανασίου να αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά. Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο συνθέτουν οι Ανδρούτσος και Καραχάλιος, ενώ στην επίθεση ξεκινούν οι Φούντας, Νους και Σαλσέδο.



BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι
21 λεπτά πριν Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για το δυστύχημα του Ζότα
22 λεπτά πριν Ισπανία: Δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για το δυστύχημα του Ζότα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Συγκίνηση στο Βόλο - Οπαδοί του ΟΦΗ τιμούν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ
33 λεπτά πριν Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Συγκίνηση στο Βόλο - Οπαδοί του ΟΦΗ τιμούν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ
Όλες οι ειδήσεις
