Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ένταση μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και της Αστυνομίας

Αναστάτωση επικράτησε στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου πριν την έναρξη του αγώνα με τον ΟΦΗ μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και της Αστυνομίας.

Μικρής έκτασης ένταση σημειώθηκε έξω από το Πανθεσσαλικό στάδιο περίπου μιάμιση ώρα πριν την έναρξη του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα σε φίλους του ΠΑΟΚ και αστυνομικές δυνάμεις.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, όταν για σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση παρουσίασε ένταση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση σπρέι, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί άμεσα η τάξη.

Τα επεισόδια εντοπίστηκαν στις θύρες εισόδου που χρησιμοποιούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.