Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου - Με Μύθου στην κορυφή

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΟΦΗ.

Με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ, το απόγευμα του Σαββάτου (25/04) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε τα πλάνα του για το αρχικό σχήμα, με τον νεαρό φορ να παίρνει το… χρίσμα για την ενδεκάδα, βάσει και του κανονισμού της ΕΠΟ για τη συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών.

Από εκεί και πέρα, ο Τσιφτσής είναι κάτω από τα δοκάρια. Στα δεξιά θα είναι ο Κένι και στα αριστερά ο Μπάμπα, με τους Μιχαηλίδη και Κετζιόρα να αποτελούν το βασικό αμυντικό δίδυμο. Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Μεϊτέ και Οζντόεφ.

Στην κορυφή της επίθεσης, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω θα ξεκινήσει ο Μύκου, με τον Τάισον στα αριστερά, τον Ζίβκοβιτς στα δεξιά και τον Κωνσταντέλια σε ρόλο 10αριού, πίσω από τον νεαρό Έλληνα φορ.