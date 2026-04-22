Μεξικό: Ο Ραφαέλ Μάρκες αναλαμβάνει την εθνική μετά το Μουντιάλ 2026

Onsports team

Ο Ραφαέλ Μάρκες θα είναι ο επόμενος ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Μεξικού μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπως γνωστοποίησε ο διευθυντής εθνικών ομάδων της ομοσπονδίας, Ντουίλιο Νταβίνο.

Ο 47χρονος, με 147 συμμετοχές με την «La Tri» και παρουσία σε πέντε Μουντιάλ (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), τα τέσσερα ως αρχηγός, εργάζεται ήδη ως βοηθός προπονητή στο πλευρό του Χαβιέ Αγκίρε από τον Αύγουστο του 2024 έως και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης στη Βόρεια Αμερική (11/6-19/7).

«Το συμβόλαιό του έχει ήδη υπογραφεί», ανέφερε ο Νταβίνο σε συνέντευξή του στο Fox Sports, τονίζοντας πως ο Μάρκες έχει ως στόχο να οδηγήσει την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2030. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρουσία του στον πάγκο θυμίζει τη νοοτροπία που είχε ως ποδοσφαιριστής.

Ως παίκτης, ο Μάρκες κατέκτησε δύο φορές το UEFA Champions League (2006, 2009) και τέσσερις τη La Liga με τη Μπαρτσελόνα, ενώ πανηγύρισε και το γαλλικό πρωτάθλημα με τη Μονακό το 2000. Με την εθνική Μεξικού κατέκτησε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 1999 και έφτασε στον τελικό του Copa America το 2001.

Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, εργάστηκε ως αθλητικός διευθυντής στην Άτλας Γκουανταλαχάρα, ενώ σε προπονητικό επίπεδο ανέλαβε ομάδες υποδομών στην Ισπανία και τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα (2022-2024).