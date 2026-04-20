Γκουαρδιόλα μετά τη νίκη επί της Άρσεναλ : «Μας έδωσε ελπίδα, αυτό μόνο»

Οnsports Τeam

Δείτε τι δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη της Σίτι επί της Άρσεναλ στο Έτιχαντ.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα χαρακτήρισε τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Άρσεναλ αποτέλεσμα που απλώς δίνει ελπίδες στους «Πολίτες» ενόψει της δύσκολης συνέχειας στην Premier League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού κόουτς:

«Απολαύστε τη στιγμή αλλά η πραγματικότητα είναι η εξής: ποιος είναι στην κορυφή της βαθμολογίας; Εμείς πάντως δεν είμαστε. Ποιος είναι καλύτερος στη διαφορά τερμάτων; Εκείνοι είναι.

Βήμα βήμα λοιπόν. Φυσικά καταφέραμε να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για να μπορέσουμε να παλέψουμε μέχρι τέλους».



“Είμαστε ζωντανοί. Αν το απολαμβάνουμε; Δεν νομίζω πως αυτή είναι η κατάλληλη λέξη; Είμαστε καλά, η σωστή λέξη είναι η ελπίδα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μάς έδωσε ελπίδα, αυτό είναι όλο».