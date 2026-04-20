Παναθηναϊκός: Πλήρης για τη «μάχη» με Μονακό στα play-in της Euroleague

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για την αναμέτρηση με τη Μονακό στο «T-Center», στο πλαίσιο των play-in της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν κανονικά και τη Δευτέρα (20/4), με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, πλην του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Ο νεαρός Έλληνας συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και παραμένει εκτός ομαδικών προπονήσεων, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάποιο άλλο ζήτημα για τον Τούρκο τεχνικό.