Premier League: Χάνει και τον Μαγκουάιρ η Μάντσεστερ Γ. για το ματς με την Τσέλσι

Χωρίς τον Χάρι Μαγκουάιρ θα παραταχθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εναντίον της Τσέλσι στην αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο λόγος έχει να κάνει με την τιμωρία μίας αγωνιστικής που του επιβλήθηκε, εξαιτείας πειθαρχικού παραπτώματος, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/4) η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο 33χρονος διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος νωρίτερα αυτόν τον μήνα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους «κόκκινους διάβολους» έως το 2027, κλήθηκε σε απολογία μετά την αποβολή του στο 78ο λεπτό της ισοπαλίας 2-2 της Γιουνάιτεντ με την Μπόρνμουθ τον περασμένο μήνα.

Η FA ανέφερε ότι ο Μαγκουάιρ φέρεται να «συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα ή χρησιμοποίησε υβριστικά ή, προσβλητικά λόγια και επιθετική συμπεριφορά προς τον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης». Ο ίδιος αποδέχθηκε την κατηγορία και του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 30.000 λιρών.

Η Γιουνάιτεντ δεν μπορελί να υπολογίζει ούτε στον Αργεντινό κεντρικό αμυντικό, Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος θα χάσει τα επόμενα τρία παιχνίδια της ομάδας (απέναντι σε Τσέλσι, Μπρέντφορντ και Λίβερπουλ), μετά από την αποβολή του για βίαιη συμπεριφορά στην εντός έδρας ήττα με 1-2 από τη Λιντς τη Δευτέρα (13/4).

Ο διεθνής παίκτης είδε την κόκκινη κάρτα στο 56ο λεπτό επειδή τράβηξε τα μαλλιά του επιθετικού των «παγωνιών», Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν.