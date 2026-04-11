Μπάγερν Μονάχου: Ο Καρλ τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού στον μηρό

Ο 18χρόνος μέσος της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, θα μείνει εκτός για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού στον μηρό

«Ο Λέναρτ Καρλ έχει υποστεί ρήξη μυός στον δεξιό πίσω μηρό του. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε από την ιατρική μονάδα της Μπάγερν», δήλωσε ο σύλλογος, προσθέτοντας ότι: «Αυτό σημαίνει ότι ο 18χρονος επιθετικός μέσος θα μείνει εκτός για το άμεσο μέλλον».

Ο Καρλ είναι υποψήφιος για μια θέση στην αποστολή της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, έχει σκοράρει πέντε γκολ και έχει δώσει τέσσερις ασίστ μόνο στην Bundesliga.

Η Μπάγερν, με εννέα βαθμούς διαφορά στην κορυφή της Bundesliga και έξι αγώνες να απομένουν, αντιμετωπίζει το Σάββατο (11/4) τη Σεντ Πάουλι. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό αγώνα των προημιτελικών του Champions League, μετά τη νίκη των Γερμανών με 2-1 στην Ισπανία την Τρίτη, σε ένα παιχνίδι που ο Καρλ έμεινε στον πάγκο. Η Μπάγερν αντιμετωπίζει επίσης την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Γερμανίας στις 22 Απριλίου.