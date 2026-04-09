Μάντσεστερ Σίτι: Εφιαλτικό σενάριο με αφαίρεση 60 βαθμών για τις 115 κατηγορίες

Ξεκίνησε στις 16 Σεπτεβρίου του 2024 η κρίσιμη διαδικασία, η «δίκη του αιώνα», όπως τη χαρακτήρισε ο αγγλικός Τύπος, με την ακρόαση και την απολογία της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα, σχετικά με την παραβίαση 115 κανονισμών της αγγλικής λίγκας για τα οικονομικά της.

Η απόφαση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, σίγουρα μέχρι το τέλος Μαϊου, και σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror» αν βρεθεί ένοχη, τότε αναμένεται να τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, που κυμαίνονται από 40 έως 60 πόντους, οδηγώντας πιθανότατα και στον υποβιβασμό από την Premier League! Αυτό το εφιαλτικό σενάριο περιγράφει το σχετικό ρεπορτάζ για την πολύκροτη αυτή υπόθεση.

Η ομάδα του Μάντσεστερ φέρεται να είχε εμφανίσει αυξημένα λογιστικά έσοδα μέσω της «Etihad Airways», που ελέγχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως και το «City Football Group». Τα στοιχεία που εξέτασε η Premier League και η ομοσπονδία της χώρας προέρχονται από μια πενταετή έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2018 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023.

Να σημειωθεί πως ενώ αρχικά η ετυμηγορία αναμενόταν τον περασμένο μήνα, τελικά η ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του επόμενου μήνα, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα. «Φουντώνουν οι φήμες στην Premier League πως η απόφαση αναμένεται σύντομα και μάλιστα η Μάντσεστερ Σίτι έχει ειδοποιηθεί από τους δικηγόρους της για την ολοκλήρωση της νομικής προδικασίας», αναφέρεται σχετικά.

Ακόμη και αν πάντως βγει καταδικαστική απόφαση η Σίτι έχει το δικαίωμα της έφεσης και η τελική κρίση θα μετατεθεί για τα μέσα του καλοκαιριού. Η εφημερίδα «Sun» είχε αποκαλύψει πως η ομάδα του Μάντσεστερ έχει ξοδέψει συνολικά το απίστευτο ποσό των 50 εκατ. λιρών για τη νομική υποστήριξη της, έχοντας προσλάβει το μεγαλύτερο δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου!

Να σημειωθεί πως η έρευνα ξεκίνησε όταν το Der Spiegel δημοσίευσε έγγραφα από το Football Leaks το 2018, και η Σίτι κατηγορείται ότι διοχέτευσε χρήματα από τους ιδιοκτήτες της μέσω χορηγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η επιτροπή μπορεί να επιβάλλει ποινές, ακόμη και την αφαίρεση βαθμών ή την απαγόρευση μεταγραφών.

Από την πλευρά της η διοίκηση των «πολιτών» αρνείται τις κατηγορίες και είναι έτοιμη να οδηγήσει την Premier League στα δικαστήρια, επιχειρώντας να προσβάλει νομικά τους οικονομικούς κανονισμούς της αγγλικής λίγκας, ενώ προτίθεται να ζητήσει και αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων λιρών από τα αρμόδια όργανα του πρωταθλήματος.