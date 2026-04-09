LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το απόλυτο επί ισπανικού εδάφους

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Βαλένθια – Παναθηναϊκός, για την 35η αγωνιστική της Euroleague.

Δύο ημέρες μετά την μεγάλη του νίκη επί της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα ακόμα διπλό επί ισπανικού εδάφους.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια και θέλει νίκη και μόνο νίκη για να φτάσει μια… ανάσα από την εξάδα και παράλληλα να διατηρήσει τις πιθανότητες που έχει για να βρεθεί στην τετράδα και να πάρει στα χέρια του το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, μιας και έχει στη διάθεση του όλους τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή για την Ισπανία, με τον Τζέριαν Γκραντ να αγωνίζεται κόντρα στην Μπαρτσελόνα και να αναμένεται να συμβεί το ίδιο και απόψε.

